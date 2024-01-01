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Действующий президент ДРК победил на выборах главы государства

Действующий президент ДРК победил на выборах главы государства Действующий президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди победил на состоявшихся 20 декабря выборах главы государства и переизбран на второй срок.
Другие страны
1 января 2024 г. 02:50
Действующий президент ДРК победил на выборах главы государства

Действующий президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди победил на состоявшихся 20 декабря выборах главы государства и переизбран на второй срок.

Как передает Report, об этом сообщила Независимая национальная избирательная комиссия (ННИК) ДРК.

"Чисекеди набрал 73,34% голосов избирателей, за него проголосовали 13 млн человек, - заявил представитель ННИК на брифинге в Киншасе. - На втором месте - Моиз Катумби с 18% голосов, его поддержали 3,25 млн избирателей".

Ранее оппозиция в ДРК заявила, что не признает результаты выборов, и потребовала проведения нового голосования с новым составом ННИК. Оппозиция также призвала население страны выйти на улицы в знак протеста против того, что она называет "фальсификацией выборов" и "украденными у нее голосами".

За пост президента боролись 19 кандидатов. Президентские выборы проводятся в ДРК в один тур. Победителем становится кандидат, который набирает простое большинство голосов.

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