Действующий президент Болгарии победил в первом туре выборов

Действующий президент Болгарии Румен Радев получает 49,41% голосов на выборах в Болгарии после завершения обработки бюллетеней.

Действующий президент Болгарии Румен Радев получает 49,41% голосов на выборах в Болгарии после завершения обработки бюллетеней.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Данного показателя недостаточно для победы в первом туре, поэтому 21 ноября состоится второй тур, в котором соперником Радева станет представитель партии ГЕРБ Атанас Герджиков, поддержанный 22,82% избирателей.

Третье место занимает глава Движения за права и свободы, отстаивающего интересы турецкого меньшинства, Мустафа Карадайы, который набрал 11,57%.

Далее следуют лидер националистической партии "Возрождение" Костадин Костадинов, за которого отдали голоса 3,93% избирателей, и председатель Верховного кассационного суда Лозан Панов с 3,68%.

В Болгарии 14 ноября прошли третьи в этом году парламентские выборы, а также выборы президента.

Отличительной чертой выборов стала низкая явка, которая не достигла 40%.