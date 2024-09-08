Действующий президент Алжира победил на досрочных выборах

Действующий президент Алжира Абдельмаджид Теббун победил на прошедших 7 сентября досрочных президентских выборах.

Действующий президент Алжира Абдельмаджид Теббун победил на прошедших 7 сентября досрочных президентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на национальное агентство Algerie Presse Service, об этом сообщила избирательная комиссия страны.

По ее данным, Теббун набрал 94,65% голосов избирателей и одержал победу на выборах. Его соперники - Абделали Хасани Шериф от умеренной исламистской партии "Движение общества за мир" и Юсеф Аушиш от "Фронта социалистических сил" - набрали по 3,17% и 2,16% соответственно.

Явка на прошедших президентских выборах составила 48,03%.

Президент в Алжире избирается всеобщим голосованием на 5 лет, глава государства может занимать этот пост только два срока. Для победы кандидату необходимо получить более 50% голосов избирателей. Официальные результаты выборов огласит Конституционный суд.