Действующий председатель ОБСЕ встретился с президентом Грузии

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных, европейских дел и торговли Мальты Ян Борг встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Как сообщает Report, об этом президент Грузии написала в соцсети "X".

"Мы обсудили текущую ситуацию в Грузии, важность свободных и справедливых выборов 2024 года и продолжающуюся оккупацию грузинских территорий", - написала Зурабишвили.