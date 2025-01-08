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Действующий председатель ОБСЕ Валтонен посетит Молдову

Действующий председатель ОБСЕ Валтонен посетит Молдову Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 9 января прибудет в Кишинев с официальным визитом, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности.
Другие страны
8 января 2025 г. 15:01
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен посетит Молдову

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 9 января прибудет в Кишинев с официальным визитом, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МИД Молдовы.

"Девятого января министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен посетит Молдову с официальным визитом в качестве действующего председателя ОБСЕ. В ходе дискуссий основное внимание будет уделено роли ОБСЕ в укреплении устойчивости и стабильности Молдовы, процессу урегулирования приднестровского конфликта, в том числе в контексте европейского пути Молдовы, а также вопросам региональной безопасности", - говорится в сообщении.

Также планируется обсудить приоритеты двусторонней повестки дня и пути активизации молдавско-финского диалога.

В программу визита Валтонен включены встречи с молдавским коллегой Михаем Попшоем, премьер-министром Дорином Речаном и вице-премьером по реинтеграции Олегом Серебряном.

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