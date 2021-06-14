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Действующий председатель ОБСЕ посетит Украину

Действующий председатель ОБСЕ посетит Украину Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Швеции Анн Линде повторно посетит Украину 14-15 июня.
Другие страны
14 июня 2021 г. 08:54
Действующий председатель ОБСЕ посетит Украину
Анн Линде

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Швеции Анн Линде повторно посетит Украину 14-15 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в повестке дня - прекращение огня и гуманитарная ситуация на востоке Украины, а также усилия по долгосрочному урегулированию конфликта, сообщает в воскресенье правительственная канцелярия.

В ходе визита Линде встретится, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. "То, что я приезжаю в страну во второй раз в течение первого полугодия, показывает то значение, которое Швеция придает ситуации на Украине и вокруг нее в качестве председателя (ОБСЕ), - приводятся в сообщении слова министра. - Конфликт является одной из самых больших угроз европейской системе безопасности и принципам, с которыми согласились все государства - участники ОБСЕ".

По словам Линде, важно облегчить "тяжелую гуманитарную ситуацию для гражданского населения, в том числе за счет увеличения возможностей пересечь так называемую линию соприкосновения между контролируемыми правительством и неподконтрольными ему территориями".

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Версия на английском языке OSCE Chairperson-in-Office to visit Ukraine

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