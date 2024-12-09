О нас

Действующее правительство Сирии выразило готовность сложить полномочия

Действующее правительство Сирии выразило готовность сложить полномочия Правительство Сирии, подчинявшееся президенту республики Башару Асаду, готово сложить свои полномочия, когда это потребуется.
Другие страны
9 декабря 2024 г. 21:42
Действующее правительство Сирии выразило готовность сложить полномочия

Правительство Сирии, подчинявшееся президенту республики Башару Асаду, готово сложить свои полномочия, когда это потребуется.

Как передает Report, об этом заявил телеканалу Al Arabiya премьер-министр страны Мухаммед Гази Аль-Джаляли.

По его словам, переговоры с пришедшей к власти оппозиционной коалицией продолжаются.

"Мы готовы передать свои полномочия, как только нас об этом попросят", - сказал он, подчеркнув, что приоритетом в настоящее время является обеспечение сирийцев предметами первой необходимости.

В свою очередь лидер вооруженной оппозиции Абу Мухаммед аль-Джулани отметил, что правительство под руководством премьер-министра Мухаммеда Гази аль-Джаляли принесет Сирии пользу во время переходного периода.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Suriya hökuməti istefa verməyə hazır olduğunu bildirib

Самое важное

Германский историк: С 1918 года с территории Армении были изгнаны до 1,5 млн азербайджанцев
Германский историк: С 1918 года с территории Армении были изгнаны до 1,5 млн азербайджанцев
5 декабря 2024 г. 12:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi