Главный прокурор Марселя: Действия пилота могут быть расценены как намерение уничтожить самолет

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Действия второго пилота потерпевшего во Франции катастрофу Airbus А320 можно расценить как намерение уничтожить воздушное судно. Об этом, как сообщает Report cо ссылкой на иностранные СМИ, заявил прокурор Марселя Брис Робен.

По его словам, в первые 20 минут полета оба пилота вели нормальный разговор. Когда командир воздушного судна покинул кабину, второй пилот заблокировал дверь и начал снижение лайнера.

"Действия второго пилота могут быть расценены как намерение уничтожить самолет", — заявил прокурор на пресс-конференции в аэропорту Марселя. Он отметил, что речь идет о гражданине Германии, 28-летнем Андреасе Лубитце.

Согласно аудио записи, извлеченной с речевого самописца, командир экипажа пытался выломать дверь и вернуться в кабину. За все это время находящийся в кабине второй пилот не произнес ни слова, однако его нормальное дыхание слышно вплоть до момента катастрофы.