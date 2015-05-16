​Дэвид Линч будет снимать продолжение "Твин Пикс"

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Режиссер Дэвид Линч намерен снять продолжение культового сериала "Твин Пикс". Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом режиссер написал в своем Твиттере.

"Дорогие читатели Твиттера. Слухи - не всегда то, чем кажутся!!! Это происходит вновь. "Твин Пикс" возвращается на телеканал Showtime", - написал Линч.

Ранее сообщалось, что актеры "Твин Пикса" обратились к создателю сериала Линчу с просьбой вернуться.

Оригинальный сериал "Твин Пикс" выходил в 1990–1991 годах и состоял из 30 серий, разделенных на два сезона. Его создателями были Линч и Майкл Фрост (продюсер и сценарист).