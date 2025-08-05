Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 16%

Дефицит торгового баланса США в июне 2025 года снизился на 16% по сравнению с маем и составил $60,2 млрд.

Дефицит торгового баланса США в июне 2025 года снизился на 16% по сравнению с маем и составил $60,2 млрд.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство торговли США.

Объем импорта товаров и услуг за месяц составил $337,5 млрд, что на 12,8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Экспорт снизился на 1,3% и составил $277,3 млрд.

По данным ведомства, на фоне действующих таможенных пошлин, введенных администрацией президента Дональда Трампа, объем импорта в США упал до минимального уровня с марта прошлого года. При этом дефицит торговли с Китаем сократился до $9,5 млрд - это самый низкий показатель с февраля 2004 года. Импорт из Китая упал до $18,9 млрд, достигнув минимального уровня с февраля 2009 года.