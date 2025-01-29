Дефицит торгового баланса США достиг рекордного уровня из-за роста импорта

Дефицит торгового баланса США по товарам в декабре достиг рекордного уровня из-за увеличения стоимости импорта.

Дефицит торгового баланса США по товарам в декабре 2024 года достиг рекордного уровня из-за увеличения стоимости импорта.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, это следует из данных Министерства торговли.

Согласно данным, дефицит товаров вырос на 18% до 122,1 млрд долларов. Импорт вырос почти на 4% до 289,6 миллиарда долларов. Экспорт снизился на 4,5% до 167,5 млрд долларов.

Агентство пишет, что американские производители по-прежнему сталкиваются с проблемами из-за слабости зарубежных экономик и сильного доллара, что может сохранить торговый разрыв широким в этом году. Увеличение импорта может отражать стремление американских компаний обеспечить поставки заранее в преддверии возможных тарифов от администрации Трампа, считают эксперты.

Данные показывают, что торговля окажет более значительное негативное влияние на ВВП четвертого квартала.

Отчет Министерства торговли показал, что розничные запасы снизились на 0,3% в прошлом месяце, что стало первым падением за год. Запасы у автодилеров упали на 1,2%, отметив третье подряд снижение после более чем двух лет роста.