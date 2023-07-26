Дефицит кадров в отрасли полупроводников в США может составить до 1,4 млн человек

Дефицит специалистов в американской отрасли производства полупроводников может составить в масштабах всей национальной экономики до 1,4 млн человек.

Дефицит специалистов в американской отрасли производства полупроводников может составить в масштабах всей национальной экономики до 1,4 млн человек.

Как передает Report , такой вывод приводится в новом докладе, подготовленном и обнародованном Ассоциацией отрасли полупроводников США и базирующейся в Великобритании консалтинговой компанией Oxford Economics.

"Цифры поражают. Если говорить об экономике в целом, то к концу 2030 года в США появится около 3,85 млн дополнительных рабочих мест, требующих квалификации в технической сфере. 1,4 млн из них могут остаться незанятыми", - говорится в докладе. Его авторы поясняют, что нехватка кадров будет распространяться главным образом на высококвалифицированных техников, инженеров, специалистов в сфере информатики.

Сотрудники ассоциации призывают государственный и частный сектор США работать над тем, чтобы не допускать оттока американских специалистов за границу, а также привлекать опытных сотрудников из-за рубежа, многие из которых обучаются в университетах США, однако после выпуска возвращаются в свои родные страны. Решением проблемы дефицита специалистов в полупроводниковой отрасли может стать упрощение иммиграционных процедур для талантливых выпускников, которых готовы взять на работу компании США, считают создатели доклада.