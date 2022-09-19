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Дефицит госбюджета Украины в 2022 году может превысить 30 млрд долларов

Дефицит госбюджета Украины в 2022 году может превысить 30 млрд долларов Предельный дефицит государственного бюджета Украины в этом году могут установить на уровне более 1,1 трлн гривен (свыше 30 млрд долларов), следует из поправок к бюджету страны, которые предлагает принять Минфин.
Другие страны
19 сентября 2022 г. 20:46
Дефицит госбюджета Украины в 2022 году может превысить 30 млрд долларов

Предельный дефицит государственного бюджета Украины в этом году могут установить на уровне более 1,1 трлн гривен (свыше 30 млрд долларов), следует из поправок к бюджету страны, которые предлагает принять Минфин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

"И снова планируются изменения в бюджет Украины 2022 года. Предельный дефицит бюджета в этом году составит 1,11 триллиона гривен, а предельный госдолг возрастет до 3,647 триллиона гривен (свыше 98,8 млрд долларов). Соответствующая поправка будет предложена к готовящемуся ко второму чтению законопроекту №7669", - написал он в Telegram-канале.

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