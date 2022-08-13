Дефицит бюджета Украины составляет около $5 млрд ежемесячно

Дефицит бюджета Украины из-за расходов на ведение конфликта составляет около 5 млрд долларов США, из-за этого страна испытывает сложности с выполнением социальных обязательств и финансированием боевых действий.

Дефицит бюджета Украины из-за расходов на ведение конфликта составляет около 5 млрд долларов США, из-за этого страна испытывает сложности с выполнением социальных обязательств и финансированием боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу газета The Wall Street Journal.

Связанные с конфликтом траты составляют около 60% бюджета. При этом налоговые сборы в настоящее время покрывают только 40% государственных расходов. ВВП по итогам года, согласно предварительным оценкам, снизится на 30%. Из-за этого образовался серьезный дефицит, который в будущем может стать, как указывает газета, "ахиллесовой пятой" Украины, если у нее перестанет хватать денег на обеспечение военнослужащих и техники.

Киев рассчитывает "закрыть" образовавшуюся недостачу за счет внешней помощи. Однако, отмечает The Wall Street Journal, решение кредиторов заморозить выплату задолженности до 2024 года позволит Украине сэкономить лишь 5,9 млрд долларов США. Из обещанного Евросоюзом пакета макрофинансовой поддержки на 9 млрд евро страна получила пока только 1 млрд евро. Другой источник пополнения бюджета - эмиссия денег, но этого недостаточно.

Как сообщает газета со ссылкой на заместителя главы Национального банка Украины Сергея Николайчука, обеспечить выполнение всех обязательств правительством удалось бы при ежемесячной внешней финансовой помощи в размере 3 млрд долларов США. Киев ведет переговоры с Международным валютным фондом о новом займе, чтобы получить необходимые средства. Оставшиеся 2 млрд долларов США могли бы быть получены путем эмиссии.