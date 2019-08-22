СМИ: Дефицит бюджета США при Трампе достигнет 1 трлн долларов

В то время как президент США Дональд Трамп допускает возможность снижения налогов, дефицит федерального бюджета страны растет быстрее, чем ожидалось. Как сообщает Report, об этом пишет The New York Times.

По прогнозам бюджетного управления Конгресса, к 30 сентября 2019 года он составит 960 млрд долларов США, а в следующем году вырастет до 1 трлн. Эти показатели были бы еще больше, если бы не произошло понижение процентной cтавки, сократившее расходы на обслуживание госдолга.

По данным издания, это произошло после 2017 года, когда начали действовать законы о снижении налогообложения и повышении гражданских и военных дискреционных внутренних расходов. Вопреки обещаниям республиканцев снижение налогов не привело к самоокупаемости.

Кроме того, бюджетное управление прогнозирует, что в нынешнем году рост экономики составит 2,6%, в 2020 году — 2,1%. Эти цифры ниже обещанных администрацией Трампа 3%.