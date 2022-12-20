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Дефицит бюджета Китая в текущем году достиг рекордных 1,1 трлн долларов

Дефицит бюджета Китая в текущем году достиг рекордных 1,1 трлн долларов В январе--ноябре текущего года объем дефицита бюджета Китая превысил более чем в два раза показатель за аналогичный период 2021-го и составил 7,75 трлн юаней ($1,1 трлн).
Другие страны
20 декабря 2022 г. 19:57
Дефицит бюджета Китая в текущем году достиг рекордных 1,1 трлн долларов

В январе--ноябре текущего года объем дефицита бюджета Китая превысил более чем в два раза показатель за аналогичный период 2021-го и составил 7,75 трлн юаней ($1,1 трлн).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Министерства финансов (Минфина) КНР.

«С января по ноябрь увеличенный дефицит бюджета составил 7,75 трлн юаней (1,1 трлн долларов). Это более чем вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, и больше, чем в 2020 году, когда экономика пострадала от первоначальной вспышки Covid, а рост был самым медленным за последние десятилетия», — говорится в материале.

Причиной увеличения объемов дефицита китайского бюджета в этом году стали коронавирусные ограничения и, в частности, так называемая «нулевая политика терпимости». На фоне усиления пандемии местные власти ввели локдауны в ряде городов и населенных пунктов, однако тестирование жителей и карантин обходится все дороже, в то время как доходы органов власти от продажи земли и налогов резко снижаются на фоне кризисной ситуации на рынке недвижимости, уточняется в статье.

«Доходы от налогов снизились на 23,8% за первые 11 месяцев года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В то же время общие государственные расходы за первые 11 месяцев составили 22,7 трлн юаней, что на 6,2% больше, чем годом ранее», — заключается в заметке.

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