О нас

Дефицит бюджета Канады вырос почти до $10 млрд

Дефицит бюджета Канады вырос почти до $10 млрд Дефицит бюджета Канады за первые шесть месяцев 2024-2025 финансового года вырос более чем вдвое, до 13,01 млрд канадских долларов (9,28 млрд долларов США).
Другие страны
30 ноября 2024 г. 02:44
Дефицит бюджета Канады вырос почти до $10 млрд

Дефицит бюджета Канады за первые шесть месяцев 2024-2025 финансового года вырос более чем вдвое, до 13,01 млрд канадских долларов (9,28 млрд долларов США).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на канадский Минфин.

По информации ведомства, расходы на программы и выплаты по долгам росли быстрее, чем прирост доходов.

"Дефицит бюджета за аналогичный период годом ранее составил 8,17 млрд канадских долларов. Расходы на программу выросли на 11,2% за счет увеличения всех основных категорий расходов. Расходы на государственный долг подскочили на 22,5% в основном из-за более высоких процентных ставок. При этом, доходы выросли всего на 9,6%, что в основном обусловлено ростом поступлений от подоходного налога с физических лиц и предприятий, а также поступлений от других налогов и пошлин", - отметили в министерстве.

Reuters напоминает, что в месячном исчислении дефицит бюджета Канады в сентябре составил 3,17 млрд канадских долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kanadanın büdcə kəsiri təxminən 10 milyard dollara yüksəlib

Другие новости из категории

В Беларуси разрабатывают аналог Starlink для нужд армии
В Беларуси разрабатывают аналог Starlink для нужд армии
30 ноября 2024 г. 03:13
Блинкен обсудил с главой МИД Украины поставки вооружений
Блинкен обсудил с главой МИД Украины поставки вооружений
30 ноября 2024 г. 02:06
Зеленский готов к остановке конфликта без немедленного возвращения территорий
Зеленский готов к остановке конфликта без немедленного возвращения территорий
30 ноября 2024 г. 01:33
В Сирии силы оппозиции взяли под контроль семь районов Алеппо
В Сирии силы оппозиции взяли под контроль семь районов Алеппо
30 ноября 2024 г. 00:50
Гендиректор МО Израиля посетит США для обсуждения поставок оружия
Гендиректор МО Израиля посетит США для обсуждения поставок оружия
29 ноября 2024 г. 22:49
В ЕС заявили о попытке США взять под контроль сельское хозяйство Украины
В ЕС заявили о попытке США взять под контроль сельское хозяйство Украины
29 ноября 2024 г. 22:24
КС Румынии отложил решение об аннулировании результатов выборов
КС Румынии отложил решение об аннулировании результатов выборов
29 ноября 2024 г. 22:11
В Австралии вслед за Новой Зеландией зафиксировали вспышку коклюша
В Австралии вслед за Новой Зеландией зафиксировали вспышку коклюша
29 ноября 2024 г. 21:58
CNN: Келлог предлагал частичное снятие санкций с РФ
CNN: Келлог предлагал частичное снятие санкций с РФ
29 ноября 2024 г. 21:47
В Италии 500 тыс. трудящихся вышли на акции протеста в рамках забастовки
В Италии 500 тыс. трудящихся вышли на акции протеста в рамках забастовки
29 ноября 2024 г. 21:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi