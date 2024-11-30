Дефицит бюджета Канады вырос почти до $10 млрд

Дефицит бюджета Канады за первые шесть месяцев 2024-2025 финансового года вырос более чем вдвое, до 13,01 млрд канадских долларов (9,28 млрд долларов США).

Дефицит бюджета Канады за первые шесть месяцев 2024-2025 финансового года вырос более чем вдвое, до 13,01 млрд канадских долларов (9,28 млрд долларов США).

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на канадский Минфин.

По информации ведомства, расходы на программы и выплаты по долгам росли быстрее, чем прирост доходов.

"Дефицит бюджета за аналогичный период годом ранее составил 8,17 млрд канадских долларов. Расходы на программу выросли на 11,2% за счет увеличения всех основных категорий расходов. Расходы на государственный долг подскочили на 22,5% в основном из-за более высоких процентных ставок. При этом, доходы выросли всего на 9,6%, что в основном обусловлено ростом поступлений от подоходного налога с физических лиц и предприятий, а также поступлений от других налогов и пошлин", - отметили в министерстве.

Reuters напоминает, что в месячном исчислении дефицит бюджета Канады в сентябре составил 3,17 млрд канадских долларов.