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Дебаты Трампа с Харрис посмотрели почти 58 млн человек

Дебаты Трампа с Харрис посмотрели почти 58 млн человек Эфир дебатов кандидатов в президенты США от Демократической и Республиканской партий Камалы Харрис и Дональда Трампа привлек почти 58 млн зрителей - больше, чем дебаты Трампа с президентом США Джо Байденом в июне.
Другие страны
12 сентября 2024 г. 03:06
Дебаты Трампа с Харрис посмотрели почти 58 млн человек

Эфир дебатов кандидатов в президенты США от Демократической и Республиканской партий Камалы Харрис и Дональда Трампа привлек почти 58 млн зрителей - больше, чем дебаты Трампа с президентом США Джо Байденом в июне.

Как передает Report, об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на предварительные данные аналитической компании Nielsen.

Теледебаты Трампа и Харрис в Филадельфии (штат Пенсильвания) во вторник организовал телеканал ABC News. Этот раунд транслировали в прямом эфире все крупнейшие американские новостные телекомпании, включая NBC, CBS, MSNBC, Fox News и CNN. В общей сложности их смотрели 57,7 млн зрителей.

Июньские дебаты Трампа и Байдена, который на тот момент еще не вышел из президентской гонки, видели в прямом эфире 51,3 млн человек.

Тем не менее встреча Трампа и Харрис не смогла обойти по популярности первые дебаты Трампа и Байдена, которые состоялись осенью 2020 года. За ними наблюдали 73,1 млн жителей США.

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Версия на азербайджанском языке Harris və Tramp debatını 58 milyona yaxın ABŞ sakini izləyib

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