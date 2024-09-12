Дебаты Трампа с Харрис посмотрели почти 58 млн человек

Эфир дебатов кандидатов в президенты США от Демократической и Республиканской партий Камалы Харрис и Дональда Трампа привлек почти 58 млн зрителей - больше, чем дебаты Трампа с президентом США Джо Байденом в июне.

Эфир дебатов кандидатов в президенты США от Демократической и Республиканской партий Камалы Харрис и Дональда Трампа привлек почти 58 млн зрителей - больше, чем дебаты Трампа с президентом США Джо Байденом в июне.

Как передает Report , об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на предварительные данные аналитической компании Nielsen.

Теледебаты Трампа и Харрис в Филадельфии (штат Пенсильвания) во вторник организовал телеканал ABC News. Этот раунд транслировали в прямом эфире все крупнейшие американские новостные телекомпании, включая NBC, CBS, MSNBC, Fox News и CNN. В общей сложности их смотрели 57,7 млн зрителей.

Июньские дебаты Трампа и Байдена, который на тот момент еще не вышел из президентской гонки, видели в прямом эфире 51,3 млн человек.

Тем не менее встреча Трампа и Харрис не смогла обойти по популярности первые дебаты Трампа и Байдена, которые состоялись осенью 2020 года. За ними наблюдали 73,1 млн жителей США.