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Дебаты между Санду и Стояногло могут состояться до конца недели

Дебаты между Санду и Стояногло могут состояться до конца недели Дебаты баллотирующейся на второй срок действующего президента Молдовы Майи Санду и бывшего генпрокурора Александра Стояногло могут состояться до конца этой недели.
Другие страны
22 октября 2024 г. 14:16
Дебаты между Санду и Стояногло могут состояться до конца недели

Дебаты баллотирующейся на второй срок действующего президента Молдовы Майи Санду и бывшего генпрокурора Александра Стояногло могут состояться до конца этой недели.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщил руководитель пресс-службы администрации президента Адриан Бэлуцел.

"Информирую вас о ходе обсуждений по подготовке дебатов между кандидатами. Мы предложили в четверг на этой неделе предложить гражданам это обсуждение как можно быстрее. День дебатов пока обсуждается – однако мы предлагаем сделать это раньше, хотя бы в пятницу, чтобы кандидаты успели съездить по округам в выходные", - написал Бэлуцел в соцсетях.

Первый тур президентских выборов в Молдове прошел 20 октября. По результатам обработки 100% протоколов Санду набрала 42,45% голосов. За ней следует Стояногло с 25,98%.

Отметим, что второй тур президентских выборов в Молдове пройдет 3 ноября.

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