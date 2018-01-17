Де Мистура проведет девятый раунд переговоров по Сирии в Вене 25-26 января

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура проведет девятый раунд межсирийских переговоров 25-26 января в Вене, он уже направил приглашения делегациям Дамаска и объединенной оппозиции Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении офиса спецпосланника ООН.

Спецпосланник ООН рассчитывает, что обе делегации приедут в Вену для дискуссии по существу по конституциональным вопросам, которые заложены в четвертой "корзине" женевского процесса.