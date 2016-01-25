Де Мистура: Прекращение огня между ИГ и "Ан-Нусра" не обсуждалось

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Прекращение огня между террористической группировкой "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" до переговоров в Женеве не обсуждалось, но могут быть введены режимы перемирия между другими группировками.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Все те, кто принимал участие в венском процессе и СБ ООН, понимают, что прекращение огня между ИГ, в частности, и "Ан-Нусра" не находится на столе переговоров. Но много других возможностей для осуществления режима перемирия между другими группировками", - отметил де Мистура.