​Де Мистура: Первая встреча на переговорах по Сирии пройдет 14 марта

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Возобновление полноформатных межсирийских переговоров 14 марта в Женеве планируется начать с его встречи с делегацией правительства Сирии. Как сообщает Report, об этом в интервью РИА Новости заявил спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Он отметил, что приезд делегаций в Женеву начнется 11 марта, а 9 марта уже состоялись первые, предварительные консультации с делегацией из Нью-Йорка.

"Приготовления к переговорам начались, как и было запланировано, 9 марта. Остальные делегации будут прибывать в Женеву в пятницу, субботу, возможно, во вторник и так далее. Например, представители гражданского общества, скорее всего, приедут в среду. Группа сирийских оппозиционеров-женщин приедет… в пятницу, и, скорее всего, у нас состоится в субботу встреча", — рассказал собеседник агентства.

По словам спецпосланника, такой подход к проведению консультаций очень полезен, так как "непрямые переговоры дают большую гибкость организаторам и мне".

Спецпосланник генсека ООН отметил, что сирийцы выступают против разделения страны, однако возможность создания федерального государства может быть обсуждена в ходе встречи.