Де Мистура: Перемирие в Сирии соблюдается лишь наполовину

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что перемирие в Сирии соблюдается на 50%, гуманитарная помощь доступна 250 тысячам человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил журналистам в Вене после встречи с главой МИД Австрии Себастьяном Курцом.

Де Мистура также не исключил, что новый раунд межсирийских переговоров состоится уже после священного для мусульман месяца Рамазан.

"Я могу обозначить период, но не дату. Приближается Рамазан, который соблюдается в этом регионе и в других тоже, поэтому дата, которую мы держим в уме, до или после", - подчеркнул он.