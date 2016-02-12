Де Мистура: Необходимо обеспечить устойчивое прекращение огня в Сирии

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ "Необходимо обеспечить устойчивое прекращение огня в Сирии, однако это непросто сделать за столь короткое время". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Необходимо положить конец проявлениям жестокости, необходимо обеспечить устойчивый режим прекращения огня. Сделать это непросто за такой короткий период времени, но именно этого просит (сирийский) народ, и мы сделаем все возможное в наших силах", — подчеркнул де Мистура.