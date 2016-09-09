Де Мистура может сделать важное заявление по Сирии 21 сентября

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура не исключил важного заявления, связанного с межсирийским урегулированием, которое будет озвучено 21 сентября в Нью-Йорке.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил в пятницу.

"21 сентября будет важная дата (для межсирийского процесса - ред). Окно возможностей закрывается. Сейчас настало время придать новый толчок политическому процессу в Сирии. Так что это установленный срок для того, чтобы убедиться, что все активно участвуют в создании положительного выхода из этого конфликта", - заявил он.

Мистура напомнил, что 21 сентября в Нью-Йорке запланировано заседание по Сирии на уровне министров. Он не исключил, что на нем будет сделано важное заявление.