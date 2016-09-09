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    Де Мистура может сделать важное заявление по Сирии 21 сентября

    21 сентября будет важная дата

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура не исключил важного заявления, связанного с межсирийским урегулированием, которое будет озвучено 21 сентября в Нью-Йорке. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил в пятницу.

    "21 сентября будет важная дата (для межсирийского процесса - ред). Окно возможностей закрывается. Сейчас настало время придать новый толчок политическому процессу в Сирии. Так что это установленный срок для того, чтобы убедиться, что все активно участвуют в создании положительного выхода из этого конфликта", - заявил он.

    Мистура напомнил, что 21 сентября в Нью-Йорке запланировано заседание по Сирии на уровне министров. Он не исключил, что на нем будет сделано важное заявление.

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