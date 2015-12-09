Давутоглу: Ввод войск в Ирак - акт солидарности, а не агрессии

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что ввод турецких войск на территорию Ирака является актом солидарности, а не агрессии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам премьера, турецким военным инструкторам в регионе угрожали боевики группировки "Исламское государство" .

"Когда эти угрозы возросли, мы послали войска охранять этот лагерь, это был акт солидарности, а не агрессии", - цитирует Давутоглу агентство Рейтерс.