Давутоглу: Урегулирование на Кипре изменит судьбу Средиземноморья

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "Положительный результат переговоров по кипрскому урегулированию может изменить судьбу всего Восточного Средиземноморья".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу на пресс-конференции в Никосии во вторник.

"Восточное Средиземноморье считается кризисным регионом. Но если турецкая и греческая общины Кипра смогут объединиться, то это может изменить судьбу всего Средиземноморья, в котором много внутренних конфликтов - в Сирии, Ливане, Палестине", - сказал Давутоглу в прямом эфире турецкого телеканала NTV.

Он добавил, что переговоры по кипрскому урегулированию на сегодняшний день - единственный положительный знак в условиях общего кризиса.

"Если посмотреть на кризисные ситуации, происходящие в регионе, то переговоры по Кипру единственные, которые идут в положительном ключе. В этих переговорах мы всегда были рядом с Кипром, и будем продолжать их. Надеемся, что они приведут к миру и стабильности на острове", - подчеркнул турецкий премьер.