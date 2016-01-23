Давутоглу: Турция намерена полностью очистить приграничное пространство от террористов

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ "Турция и США подтвердили решимость вести совместную борьбу с террористами в Сирии и Ираке".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу на пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом.

"В Сирии нам общаться не с кем. Там существует несколько угроз нашей безопасности. Это группировка "Исламское государство", это Силы народной самообороны (СНС) сирийских курдов. СНС в регионах, над которыми у них есть контроль, пытаются устроить этнические чистки", - сказал Давутоглу.

Он отметил, что "цель Турции - полностью очистить границу от всех сил ИГ и других террористических организаций". "Мы не хотим видеть у своих границ ни ИГ, ни Рабочую партию Курдистана (РПК), частью которых мы считаем и СНС. Для нас ИГ, РПК и Ан-Нусра - это одно и то же. Цель нашего присутствия в Ираке также заключается только в том, чтобы сломить влияние ИГ", - сообщил турецкий премьер.

Относительно вопроса, связанного с борьбой с РПК внутри Турции, Давутоглу заявил, что она продолжится, "пока террористы не сложат оружие и не покинут республику".