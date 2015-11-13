Давутоглу: Спецоперация не мешает жизнеобеспечению Сильвана

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу опроверг информацию о том, что жители города Сильван провинции Диярбакыр на юго-востоке страны сталкиваются с острой нехваткой воды и продовольствия из-за проходящей в городе антитеррористической операции против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Все потребности гражданского населения Сильвана удовлетворяются", - заявил Давутоглу журналистам в пятницу.

Премьер-министр добавил, что операция в городе в основном завершена и пообещал продолжить борьбу против РПК до тех пор, пока в Турции "не останется ни одного террориста". Давутоглу также раскритиковал депутатов прокурдской Партии демократии народов за то, что они активно не выступают против террористической деятельности РПК.

Жителям Сильвана в течение последних 10 дней запрещено покидать свои дома. Накануне турецкие СМИ сообщали, что жители города страдают от нехватки воды и продовольствия, и несколько тысяч человек несмотря на запрет были вынуждены покинуть Сильван из-за продолжающихся столкновений турецких военных и сил безопасности с боевиками РПК.