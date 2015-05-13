Давутоглу: ​НАТО выделит 60 млн. долларов на финансирование сил безопасности в Афганистане

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ НАТО предоставит 60 миллионов долларов на финансирование сил безопасности в Афганистане в 2015-2017 годах, при этом международное присутствие должно сохраниться в стране и после 2016 года. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, открывая министерскую встречу НАТО в Анталье.

"Нам нужно консолидировать наши усилия в Афганистане и продолжить работать с афганскими властями по имплементации необходимых реформ. Достижения последних тринадцати лет в Афганистане все еще очень хрупки. Поэтому необходимо сохранить международное присутствие в регионе после 2016 года", — заявил Давутоглу.

"Мы (НАТО) также предоставим 60 млн. долларов США на финансовую поддержку сил безопасности в Афганистане и сил обороны на период 2015-2017 годов", — добавил премьер-министр Турции.