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    ​Давутоглу: Казахстан - очень близкий друг для Турции

    Для меня вторая родина, родина моих предков – это Казахстан

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "Казахстан является очень близким другом для Турции".

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, который прибыл с визитом в Астану.

    "Для меня вторая родина, родина моих предков – это Казахстан. Надеюсь, что теперь на должности премьер-министра я смогу еще более часто посещать свою вторую родину, потому что Казахстан является географическим центром Евразийского континента. Для нас это очень близкий сосед, очень близкий друг", - сказал Давутоглу на переговорах в расширенном составе.

    Ахмет Давутоглу в рамках своего визита в Казахстан в субботу встретился с казахским премьер-министром Каримом Масимовым.

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