Давутоглу: Германия показала всему миру солидарность с Турцией

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу выразил канцлеру Германии Ангеле Меркель благодарность за отправку военных самолетов на базу Инджирлик на юге Турции с целью борьбы с террористической группировкой "Исламское государство", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В отношении угроз безопасности Турция и Германия стоят плечом к плечу. Обе наши страны тесно сотрудничают в борьбе против ИГ, РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана), других террористических группировок и решительно настроены на защиту мира, стабильности и демократии. Я благодарю госпожу Меркель за поддержку, которую она оказывает Турции в борьбе против ИГ. Германия, разместив на базе Инджирлик свои самолеты, показала всему миру солидарность с Турцией, ее поддержку и продемонстрировала, что в тяжелые для Турции времена Германия находится рядом с нами", - заявил Давутоглу, выступая на совместной пресс-конференции с Меркель в ходе своего визита в Германию.