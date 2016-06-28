Дату назначения нового премьера Великобритании перенесли на 9 сентября

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Дата оглашения результатов выборов нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании перенесена со 2 сентября на 9-е.

Как передает Report, об этом сообщает Би-би-си.

"Результаты выборов нового главы партии тори перенесены на 9 сентября", - сообщил телеканал.

Ранее руководящий комитет Консервативной партии рекомендовал провести выборы премьера до 2 сентября. При этом решения комитета носят рекомендательный характер.

При этом ранее действующий премьер Дэвид Кэмерон заявлял о намерении уйти в отставку в октябре. Назначение нового премьера может состояться только после отставки действующего.