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Датский остров остался без электричества

Датский остров остался без электричества В Дании произошёл обрыв кабеля, который получает электроэнергию напрямую из Швеции и остров Борнхольм остался без электричества.
Другие страны
10 октября 2022 г. 13:05
Датский остров остался без электричества

В Дании произошел обрыв кабеля, по которому электроэнергия поставлялась напрямую из Швеции, и остров Борнхольм остался без электричества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает датское радио.

Компания энергоснабжения Bornholms Energi og Forsyning намерена восстановить электроподачу, с помощью электростанции в порту города острова Ренне.

Компания-владелец электросети Trefor Elnet st подтвердила факт нарушения подачи электричества, но не назвала причину обрыва кабеля.

"Нам ясно, что в последние недели вокруг Борнхольма происходила некая активность, поэтому важно сказать, что мы еще не знаем, что произошло сейчас. Скорее всего, речь идет об обычном отключении электричества", - заявил представитель компании Trefor Elnet st Анья Палм.

Напомним, что около острова Борнхольм на глубине около полусотни метров пролегают нитки газопроводов "Северный поток – 1", и "Северный поток – 2". В сентябре они были повреждены, в результате возникла масштабная утечка газа.

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