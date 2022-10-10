Датский остров остался без электричества

В Дании произошёл обрыв кабеля, который получает электроэнергию напрямую из Швеции и остров Борнхольм остался без электричества.

В Дании произошел обрыв кабеля, по которому электроэнергия поставлялась напрямую из Швеции, и остров Борнхольм остался без электричества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает датское радио.

Компания энергоснабжения Bornholms Energi og Forsyning намерена восстановить электроподачу, с помощью электростанции в порту города острова Ренне.

Компания-владелец электросети Trefor Elnet st подтвердила факт нарушения подачи электричества, но не назвала причину обрыва кабеля.

"Нам ясно, что в последние недели вокруг Борнхольма происходила некая активность, поэтому важно сказать, что мы еще не знаем, что произошло сейчас. Скорее всего, речь идет об обычном отключении электричества", - заявил представитель компании Trefor Elnet st Анья Палм.

Напомним, что около острова Борнхольм на глубине около полусотни метров пролегают нитки газопроводов "Северный поток – 1", и "Северный поток – 2". В сентябре они были повреждены, в результате возникла масштабная утечка газа.