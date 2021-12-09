Датских школьников из-за коронавируса ждут продленные зимние каникулы

Рождественские каникулы в средних школах Дании начнутся раньше и закончатся позже из-за роста распространения коронавируса. Они продлятся с 15 декабря до 4 января.

Рождественские каникулы в средних школах Дании начнутся раньше и закончатся позже из-за роста распространения коронавируса. Они продлятся с 15 декабря до 4 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказала на пресс-конференции премьер-министр Метте Фредериксен.

"Мы хорошо знаем, сколько учеба значит для благополучия детей и молодежи. Речь идет о добавлении нескольких дней на рождественские праздники, но это не станет новым долгосрочным закрытием", - сказала она.

Правительство возлагает большие надежды на то, что в декабре дети будут вакцинированы. "И желательно как можно скорее", - отметила премьер.

С 10 декабря ночные клубы и дискотеки в Дании будут закрыты. Не будут проводиться концерты и массовые мероприятия с участием более 50 человек, в рестораны надо будет приходить в защитных масках. "Это не является "закрытием" датского общества. Ночная жизнь будет прекращена, алкоголь не будет продаваться в ночное время", - пояснила Фредериксен.