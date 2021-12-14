О нас
Report Georgia
Аудио новости

Датская компания оштрафована на крупную сумму за продажу авиатоплива в Сирию

Датская компания оштрафована на крупную сумму за продажу авиатоплива в Сирию Суд города Оденсе оштрафовал компанию Dan-Bunkering на 30 млн крон (4,55 млн долларов США) за поставки авиакеросина в Сирию в нарушение запрета ЕС.
Другие страны
14 декабря 2021 г. 14:42
Датская компания оштрафована на крупную сумму за продажу авиатоплива в Сирию

Суд города Оденсе оштрафовал компанию Dan-Bunkering на 30 млн крон (4,55 млн долларов США) за поставки авиакеросина в Сирию в нарушение запрета ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, суд признал компанию виновной в продаже 172 тыс. тонн топлива на сумму 648 млн датских крон (98,37 млн долларов) в рамках 33 сделок. Материнская компания Bunker Holding также будет должна заплатить 4 млн датских крон (610 тыс. долларов) за участие в восьми сделках.

Генеральный директор Bunker Holding и председатель правления Dan-Bunkering Кельд Демант приговорен к четырем месяцам тюремного заключения условно. Кроме того, конфискуется прибыль в размере 15,6 млн датских крон (2,37 млн долларов).

По мнению суда, большие партии топлива были проданы в 2015-2017 годах, поставки происходили в Турции и в европейских портах недалеко от Сирии. Суд считает, что топливо было отправлено на судне компании в сирийский порт Банияс. На встрече глав МИД стран ЕС в октябре 2014 года было принято решение о запрете на поставку топлива для реактивных самолетов в Сирию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

ВВС США уволили 27 военных за отказ от вакцинации
ВВС США уволили 27 военных за отказ от вакцинации
14 декабря 2021 г. 15:11
Засуха в Сомали стала самой сильной за 40 лет
Засуха в Сомали стала самой сильной за 40 лет
14 декабря 2021 г. 13:55
Reuters: Италия прекратит расследование против компании Eni
Reuters: Италия прекратит расследование против компании Eni
14 декабря 2021 г. 13:38
Во Франции выявили более 130 случаев заражения омикрон-штаммом
Во Франции выявили более 130 случаев заражения "омикрон"-штаммом
14 декабря 2021 г. 12:42
В Латвии задержали 16 человек на акции протеста против обязательной вакцинации
В Латвии задержали 16 человек на акции протеста против обязательной вакцинации
14 декабря 2021 г. 12:03
ООН зафиксировала рекордно высокую для Арктики температуру
ООН зафиксировала рекордно высокую для Арктики температуру
14 декабря 2021 г. 11:57
В Бразилии число погибших в результате ливней выросло до 12
В Бразилии число погибших в результате ливней выросло до 12
14 декабря 2021 г. 10:29
Создание атомного подводного флота может обойтись Австралии в 122 млрд долларов
Создание атомного подводного флота может обойтись Австралии в 122 млрд долларов
14 декабря 2021 г. 09:23
Теракт в Камеруне, пострадали десятки человек
Теракт в Камеруне, пострадали десятки человек
14 декабря 2021 г. 07:42
ВС Турции нейтрализовали 9 террористов на севере Ирака
ВС Турции нейтрализовали 9 террористов на севере Ирака
14 декабря 2021 г. 07:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi