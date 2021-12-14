Датская компания оштрафована на крупную сумму за продажу авиатоплива в Сирию

Суд города Оденсе оштрафовал компанию Dan-Bunkering на 30 млн крон (4,55 млн долларов США) за поставки авиакеросина в Сирию в нарушение запрета ЕС.

Суд города Оденсе оштрафовал компанию Dan-Bunkering на 30 млн крон (4,55 млн долларов США) за поставки авиакеросина в Сирию в нарушение запрета ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, суд признал компанию виновной в продаже 172 тыс. тонн топлива на сумму 648 млн датских крон (98,37 млн долларов) в рамках 33 сделок. Материнская компания Bunker Holding также будет должна заплатить 4 млн датских крон (610 тыс. долларов) за участие в восьми сделках.

Генеральный директор Bunker Holding и председатель правления Dan-Bunkering Кельд Демант приговорен к четырем месяцам тюремного заключения условно. Кроме того, конфискуется прибыль в размере 15,6 млн датских крон (2,37 млн долларов).

По мнению суда, большие партии топлива были проданы в 2015-2017 годах, поставки происходили в Турции и в европейских портах недалеко от Сирии. Суд считает, что топливо было отправлено на судне компании в сирийский порт Банияс. На встрече глав МИД стран ЕС в октябре 2014 года было принято решение о запрете на поставку топлива для реактивных самолетов в Сирию.