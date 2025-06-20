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Датская компания Maersk временно приостанавливает заход судов в порт Хайфа

Датская компания Maersk временно приостанавливает заход судов в порт Хайфа Датская компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, объявляет о временной приостановке захода судов в израильский порт Хайфа в целях безопасности.
Другие страны
20 июня 2025 г. 14:53
Датская компания Maersk временно приостанавливает заход судов в порт Хайфа

Датская компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, объявляет о временной приостановке захода судов в израильский порт Хайфа в целях безопасности.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на заявление компании.

В нем отмечается, что Maersk принял это решение после тщательного анализа отчетов о рисках угроз в контексте продолжающегося конфликта между Израилем и Ираном. В частности это касается потенциальных рисков захода в израильские порты и вытекающих из этого последствий для безопасности экипажей судов компании.

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Версия на английском языке Shipping firm Maersk temporarily pauses Haifa port calls
Версия на азербайджанском языке Danimarka Hayfa limanına gəmilərinin girişini müvəqqəti dayandırır

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