Датская компания Maersk временно приостанавливает заход судов в порт Хайфа

Датская компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, объявляет о временной приостановке захода судов в израильский порт Хайфа в целях безопасности.

Датская компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, объявляет о временной приостановке захода судов в израильский порт Хайфа в целях безопасности.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на заявление компании.

В нем отмечается, что Maersk принял это решение после тщательного анализа отчетов о рисках угроз в контексте продолжающегося конфликта между Израилем и Ираном. В частности это касается потенциальных рисков захода в израильские порты и вытекающих из этого последствий для безопасности экипажей судов компании.