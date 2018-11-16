Дата досрочных выборов в парламент Израиля будет названа 18 ноября

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Cостоялась встреча премьер-министра Израиля, лидера "Ликуда" Биньямина Нетанияху и министра просвещения, лидера "Байт Иегуди" Нафтали Беннета.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, по завершении этой встречи стало известно, что 18 ноября будет объявлено о дате досрочных выборов в Кнессет.

Скорее всего, выборы пройдут в марте.

Во время встречи Нетанияху и Беннета стороны не смогли прийти к соглашению, которое позволило бы сохранить нынешнюю коалицию. Кроме того, как отмечают в политической системе, за досрочные выборы выступил глава партии "Кулану" Моше Кахлон.

Напомним, что накануне глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман объявил об уходе в отставку с поста министра обороны и выходе его партии из коалиции.