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Danone ликвидирует дочернюю компанию в Беларуси

Danone ликвидирует дочернюю компанию в Беларуси Французский производитель молочной продукции Danone начал ликвидацию своей дочерней компании в Беларуси.
Другие страны
4 апреля 2024 г. 19:55
Danone ликвидирует дочернюю компанию в Беларуси

Французский производитель молочной продукции Danone начал ликвидацию своей дочерней компании в Беларуси.

Как передает Report, об этом сообщает сайт юридического научно-практического журнала "Юстиция Беларуси".

"Иностранное общество с ограниченной ответственностью "ДанонБел" находится в процессе ликвидации на основании решения от 13 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

Danone официально представлен в Беларуси с 2009 года. "ДанонБел" осуществлял оптовые поставки продукции Danone в республику. Ранее, до 2022 года, французскому производителю также принадлежали две производственные площадки - "Данон Пружаны" и "Данон Шклов", которые в настоящее время входят в состав других предприятий.

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