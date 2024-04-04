Danone ликвидирует дочернюю компанию в Беларуси

Французский производитель молочной продукции Danone начал ликвидацию своей дочерней компании в Беларуси.

Французский производитель молочной продукции Danone начал ликвидацию своей дочерней компании в Беларуси.

Как передает Report, об этом сообщает сайт юридического научно-практического журнала "Юстиция Беларуси".

"Иностранное общество с ограниченной ответственностью "ДанонБел" находится в процессе ликвидации на основании решения от 13 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

Danone официально представлен в Беларуси с 2009 года. "ДанонБел" осуществлял оптовые поставки продукции Danone в республику. Ранее, до 2022 года, французскому производителю также принадлежали две производственные площадки - "Данон Пружаны" и "Данон Шклов", которые в настоящее время входят в состав других предприятий.