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Данные ICE: 709 азербайджанских нелегальных мигрантов подлежат депортации из США

Данные ICE: 709 азербайджанских нелегальных мигрантов подлежат депортации из США В список депортированных лиц, составленный Иммиграционной и таможенной службой США (ICE) за ноябрь 2024 года, вошли 709 азербайджанцев.
Другие страны
29 января 2025 г. 17:06
Данные ICE: 709 азербайджанских нелегальных мигрантов подлежат депортации из США

В список подлежащих депортации лиц, составленный Иммиграционной и таможенной службой США (ICE) в ноябре 2024 года, вошли 709 уроженцев Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на документ ICE, представленный Fox News.

Согласно информации, в список вошли почти в 1,5 миллиона нелегальных иммигрантов в США, решение об их депортации принято иммиграционным судом Министерства юстиции, но они все еще находятся в Штатах и не под стражей, отмечает ICE.

Наибольшее количество нелегалов в этом списке - уроженцы Гондураса (261 651), Гватемалы (253 413), Мексики (252 044), Сальвадора (203 822) и другие, в основном, латиноамериканских стран.

В список также включены лица, имеющие паспорта СССР (337 человек) и Югославии (845 человек).

Большинство из более чем 1,4 миллиона нелегальных иммигрантов, получивших предписание о депортации, прибыли из стран "северного треугольника" и Мексики, куда их легко депортировать. Вероятно, они и станут отправной точкой для массовых депортаций администрации Дональда Трампа с преступниками и лицами, представляющими угрозу общественной безопасности, утверждают эксперты.

Иммиграционная служба признает наличие множества факторов, препятствующих немедленной депортации лиц, находящихся под надзором без содержания под стражей, даже при наличии окончательного решения о высылке.

ICE имеет полномочия депортировать иностранных граждан на основании окончательных решений суда или других уполномоченных органов. Однако существует ряд законных способов, с помощью которых иностранные граждане могут добиться защиты от депортации. К ним относятся: предоставление убежища, приостановление высылки, защита согласно Конвенции против пыток.

В случае предоставления любой формы защиты от депортации, ICE не имеет права осуществить ее. Другое препятствие - отказ страны гражданства или происхождения принять обратно нелегалов.

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Версия на английском языке ICE data: 709 Azerbaijani illegal migrants subject to deportation from US
Версия на азербайджанском языке 709 azərbaycanlı qeyri-qanuni miqrant ABŞ-dən deportasiya olunacaq

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