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Дания закроет свои посольства в двух африканских странах

Дания закроет свои посольства в двух африканских странах Дания закроет свои посольства в Мали и Буркина-Фасо.
Другие страны
26 августа 2024 г. 16:40
Дания закроет свои посольства в двух африканских странах

Дания закроет свои посольства в Мали и Буркина-Фасо.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Дании.

Агентство отмечает, что закрытие связано с нестабильной политической ситуацией в этих странах, а также со стремлением изменить свою политику сотрудничества с африканским континентом.

В то же время датское министерство заявило, что откроет посольства в Руанде, Сенегале и Тунисе, а также увеличит численность дипломатического персонала в посольствах в Египте, Кении, Южной Африке, Нигерии и Гане.

Reuters объясняет это тем, что после ряда государственных переворотов в Мали, Буркина-Фасо и Нигере, отношения этих стран с западом изменились в худшую сторону, в то же время влияние России там усилилось.

"Одним из важнейших вопросов внешней политики этого столетия заключается в том, будут ли африканские страны больше ориентироваться на Восток или на Запад", - говорится в заявлении датского МИД.

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