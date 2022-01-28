Дания выведет свой контингент из Мали

Дания выведет из Мали свой военный контингент.

Дания выведет из Мали свой военный контингент.

Как передает Report со ссылкой на агентство Ritsaus Bureau , об этом сказал министр иностранных дел королевства Еппе Куфуд после заседания Совета по внешней политике.

Решение было принято после того, как власти Мали объявили, что датским солдатам не разрешено находиться в стране. Переходное правительство проинформировало кабинет королевства о том, что военные этой скандинавской страны должны немедленно покинуть западноафриканское государство.

Комментируя решение о завершении миссии датского военного контингента в Мали, глава датского МИД отметил, что участие Дании в международной миссии в Мали происходило в соответствии со всеми действующими правилами и на основании "четкого приглашения" руководства этой страны.

"Ситуация в Мали нестабильная. Мы находимся там на основании четкого приглашения переходного правительства Мали вместе с нашими европейскими союзниками во главе с Францией", - заявил Куфуд.

С 2012 года Дания поддерживает международные военные операции в Мали, предоставляя, среди прочего, транспортные самолеты, силы для специальных операций, вертолеты, разведывательные подразделения. В январе для участия в европейской операции "Такуба" на 12 месяцев туда были отправлены 105 датских военнослужащих, в том числе хирургическая бригада.