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Дания выведет свой контингент из Мали

Дания выведет свой контингент из Мали Дания выведет из Мали свой военный контингент.
Другие страны
28 января 2022 г. 06:12
Дания выведет свой контингент из Мали

Дания выведет из Мали свой военный контингент.

Как передает Report со ссылкой на агентство Ritsaus Bureau, об этом сказал министр иностранных дел королевства Еппе Куфуд после заседания Совета по внешней политике.

Решение было принято после того, как власти Мали объявили, что датским солдатам не разрешено находиться в стране. Переходное правительство проинформировало кабинет королевства о том, что военные этой скандинавской страны должны немедленно покинуть западноафриканское государство.

Комментируя решение о завершении миссии датского военного контингента в Мали, глава датского МИД отметил, что участие Дании в международной миссии в Мали происходило в соответствии со всеми действующими правилами и на основании "четкого приглашения" руководства этой страны.

"Ситуация в Мали нестабильная. Мы находимся там на основании четкого приглашения переходного правительства Мали вместе с нашими европейскими союзниками во главе с Францией", - заявил Куфуд.

С 2012 года Дания поддерживает международные военные операции в Мали, предоставляя, среди прочего, транспортные самолеты, силы для специальных операций, вертолеты, разведывательные подразделения. В январе для участия в европейской операции "Такуба" на 12 месяцев туда были отправлены 105 датских военнослужащих, в том числе хирургическая бригада.

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Версия на азербайджанском языке Danimarka ordusunu Malidən çıxaracaq

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