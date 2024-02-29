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Дания выделяет муниципалитетам $1,46 млн на помощь в восстановлении Украины

Дания выделяет муниципалитетам $1,46 млн на помощь в восстановлении Украины Правительство Дании дополнительно выделяет 10 млн крон (1,46 млн долларов) для укрепления датско-украинского муниципального сотрудничества по восстановлению Украины. Деньги пойдут на сотрудничество между муниципалитетами Орхуса/ Копенгагена и городами Льв
Другие страны
29 февраля 2024 г. 14:12
Дания выделяет муниципалитетам $1,46 млн на помощь в восстановлении Украины

Правительство Дании дополнительно выделяет 10 млн крон (1,46 млн долларов) для укрепления датско-украинского муниципального сотрудничества по восстановлению Украины. Деньги пойдут на сотрудничество между муниципалитетами Орхуса/ Копенгагена и городами Львов, Киев и Николаев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщает МИД королевства.

Средства поддержки сотрудничества с Украиной с января также получают муниципалитеты Икаст-Бранде, Ольборг и Оденсе.

Весной 2023 года власти Дании приняли решение о поддержке восстановления Украины с помощью специального фонда для финансирования сотрудничества между муниципалитетами, на четырехлетние проекты было выделено 20 млн крон.

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Версия на английском языке Denmark allocates $1.46M to reconstruction of Ukraine
Версия на азербайджанском языке Danimarka Ukraynanın bərpasına 1,46 milyon dollar ayırır

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