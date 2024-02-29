Дания выделяет муниципалитетам $1,46 млн на помощь в восстановлении Украины

Правительство Дании дополнительно выделяет 10 млн крон (1,46 млн долларов) для укрепления датско-украинского муниципального сотрудничества по восстановлению Украины. Деньги пойдут на сотрудничество между муниципалитетами Орхуса/ Копенгагена и городами Льв

Правительство Дании дополнительно выделяет 10 млн крон (1,46 млн долларов) для укрепления датско-украинского муниципального сотрудничества по восстановлению Украины. Деньги пойдут на сотрудничество между муниципалитетами Орхуса/ Копенгагена и городами Львов, Киев и Николаев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщает МИД королевства.

Средства поддержки сотрудничества с Украиной с января также получают муниципалитеты Икаст-Бранде, Ольборг и Оденсе.

Весной 2023 года власти Дании приняли решение о поддержке восстановления Украины с помощью специального фонда для финансирования сотрудничества между муниципалитетами, на четырехлетние проекты было выделено 20 млн крон.