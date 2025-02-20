Дания выделит на оборону дополнительные $7 млрд

Копенгаген в 2025 и 2026 годах выделит дополнительные 50 млрд крон ($7 млрд) на развитие обороны страны.

Копенгаген в 2025 и 2026 годах выделит дополнительные 50 млрд крон ($7 млрд) на развитие обороны страны.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Есть только одно послание министру обороны: покупайте, покупайте, покупайте. <...> Единственное, что сейчас важно, - это скорость", - подчеркнула глава правительства.

Отмечается, что основная часть средств будет направлена на модернизацию систем противовоздушной обороны.

Ранее газета Berlingske сообщала, что правительство Дании планирует увеличить объем оборонных расходов до 3% ВВП.