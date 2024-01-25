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Дания выделит Молдове 590 тыс. долларов на реформы

Дания выделит Молдове 590 тыс. долларов на реформы Дания окажет Молдове финансовую помощь на проведение реформ в объеме 4 млн крон (590 тыс.долларов США).
Другие страны
25 января 2024 г. 19:47
Дания выделит Молдове 590 тыс. долларов на реформы

Дания окажет Молдове финансовую помощь на проведение реформ в области энергетики в объеме 4 млн крон (590 тыс.долларов США).

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Дании.

"Я впечатлен темпами реформ в Молдове и ее стремлением к сближению с ЕС. С датской стороны мы, конечно же, будем оказывать поддержку...С помощью развития возобновляемой энергетики и энергоэффективности мы можем оказать ей содействие стать независимой от российской энергии", - сказал министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Проект имеет несколько направлений. Это наращивание потенциала органов власти на общенациональном и местном уровне для улучшения планирования и реализации зеленых и устойчивых инициатив, повышение энергоэффективности зданий, энергосбережение и использование возобновляемых источников энергии в частном секторе.

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