Дания выделит $293 млн на усиление ПВО Украины

Правительство Дании проинформировало Совет по иностранным делам, в который входят представители парламентских партий, о 23-м пакете военной помощи Украине.

Правительство Дании проинформировало Совет по иностранным делам, в который входят представители парламентских партий, о 23-м пакете военной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Минобороны королевства.

"2,1 млрд крон ($293 млн) пойдут на усиление "возможности противовоздушной обороны и боевой авиации Украины", - сказано в сообщении.

Украинская ПВО будет усилена с помощью "международных партнеров Дании".

Кроме того, в пакете помощи предусмотрены средства на "эксплуатацию украинских F-16". Также в сотрудничестве со Швецией Дания передаст несколько боевых машин пехоты CV90.

C февраля 2022 года военная помощь Дании Украине составила около €7,2 млрд, гражданская - около €693 млн.