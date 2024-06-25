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Дания выделит $21,58 млн на помощь Украине и Молдове для ускорения их вступления в ЕС

Дания выделит $21,58 млн на помощь Украине и Молдове для ускорения их вступления в ЕС Правительство Дании намерено выделить 150 млн крон (21,58 млн долларов) на помощь Украине и Молдове, чтобы ускорить вступление этих стран в ЕС.
Другие страны
25 июня 2024 г. 13:00
Дания выделит $21,58 млн на помощь Украине и Молдове для ускорения их вступления в ЕС

Правительство Дании намерено выделить 150 млн крон (21,58 млн долларов) на помощь Украине и Молдове, чтобы ускорить вступление этих стран в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает МИД королевства.

"150 млн [крон] будут выделены до 2030 года и на практике помогут двум странам создать административные структуры и законодательство, необходимые для приближения членства в ЕС. В более долгосрочной перспективе поддержка будет также включать страны - кандидаты на Западных Балканах", - поясняется в сообщении.

Глава внешнеполитического ведомства Дании Ларс Лёкке Расмуссен подчеркнул значение расширения ЕС для стабильности Европы.

"Когда страны, находящиеся в непосредственной близости от ЕС, усиливают свою европейскую опору и стремятся к возможности мира, стабильности и процветания, за которые выступает ЕС, это укрепляет всеобщую безопасность", - заявил он.

Отметим, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС уже начались.

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