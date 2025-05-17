Дания выделила Украине пакет военной помощи в размере свыше $600 млн

В рамках 26-го пакета военной помощи министерство обороны Дании предоставит Украине 4,2 млрд крон (около $630 млн) на артиллерийские установки и снаряды.

В рамках 26-го пакета военной помощи министерство обороны Дании предоставит Украине 4,2 млрд крон (около $630 млн) на артиллерийские установки и снаряды.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Минобороны Дании.

"26-й по счету пакет пожертвований включает военную поддержку на сумму около 4,2 млрд крон в период 2025–2028 годов и финансируется в рамках военной поддержки в рамках Фонда Украины и возмещения доходов от Европейского фонда мира (EPF)", - сообщило ведомство.

Уточняется, что в военную помощь включили артиллерийские полки, боеприпасы в рамках чешской инициативы, оборудование для истребителей, а также расширение возможностей обучения.