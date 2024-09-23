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Дания выделила Украине 16 млн евро на восстановление энергетики

Дания выделила Украине 16 млн евро на восстановление энергетики Правительство Дании направит 130 млн датских крон (более 16 млн евро) на поддержку энергетической системы Украины, которая пострадала в результате российских атак.
Другие страны
23 сентября 2024 г. 20:24
Дания выделила Украине 16 млн евро на восстановление энергетики

Правительство Дании направит 130 млн датских крон (более 16 млн евро) на поддержку энергетической системы Украины, которая пострадала в результате российских атак.

Как передает Report со ссылкой на датские СМИ, об этом объявил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард.

Отмечается, что новый вклад Дании в поддержку украинской энергосистемы является одним из крупнейших со стороны этого государства, о котором было объявлено во время встречи в рамках рабочей группы стран "Группы семи" по вопросам энергетической безопасности Украины.

По данным ведомства, датская помощь финансируется в рамках программы МИД Дании и, среди прочего, будет способствовать воплощению чрезвычайных мер, закупке оборудования и запасных частей для поддержки восстановления безопасности поставок.

Напомним, что в апреле Украина подписала меморандум с Данией на сумму более 400 млн евро на поддержку восстановления и энергетической инфраструктуры.

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