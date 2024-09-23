Дания выделила Украине 16 млн евро на восстановление энергетики

Правительство Дании направит 130 млн датских крон (более 16 млн евро) на поддержку энергетической системы Украины, которая пострадала в результате российских атак.

Правительство Дании направит 130 млн датских крон (более 16 млн евро) на поддержку энергетической системы Украины, которая пострадала в результате российских атак.

Как передает Report со ссылкой на датские СМИ, об этом объявил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард.

Отмечается, что новый вклад Дании в поддержку украинской энергосистемы является одним из крупнейших со стороны этого государства, о котором было объявлено во время встречи в рамках рабочей группы стран "Группы семи" по вопросам энергетической безопасности Украины.

По данным ведомства, датская помощь финансируется в рамках программы МИД Дании и, среди прочего, будет способствовать воплощению чрезвычайных мер, закупке оборудования и запасных частей для поддержки восстановления безопасности поставок.

Напомним, что в апреле Украина подписала меморандум с Данией на сумму более 400 млн евро на поддержку восстановления и энергетической инфраструктуры.