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Дания выделила более $13 млн на укрепление кибербезопасности Украины

Дания выделила более $13 млн на укрепление кибербезопасности Украины Дания выделила 91 млн крон (13,26 млн долларов) на укрепление кибербезопасности вооруженных сил и Министерства обороны Украины.
Другие страны
24 января 2024 г. 12:19
Дания выделила более $13 млн на укрепление кибербезопасности Украины

Дания выделила 91 млн крон (13,26 млн долларов) на укрепление кибербезопасности вооруженных сил и Министерства обороны Украины.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны королевства.

Пожертвование сделано под эгидой возглавляемой Эстонией и Люксембургом IТ-коалиции, к которой присоединилась и Дания.

"Кибератаки являются неотъемлемой частью войны между Россией и Украиной. РФ пытается ослабить обороноспособность Украины с помощью кибератак. В этой связи Дания и другие члены ИТ-коалиции накануне подписали соглашение о сотрудничестве", - отметили в ведомстве.

В коалиции также участвуют Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и сама Украина. Ранее о намерении оказать финансовую помощь заявили Люксембург и Эстония.

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Версия на азербайджанском языке Danimarka Ukraynanın kibertəhlükəsizliyini gücləndirmək üçün maliyyə vəsaiti ayırıb
Версия на английском языке Denmark allocates over $13M to strengthen Ukraine’s cybersecurity

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